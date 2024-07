Poszukiwania Iwony Wieczorek. Są sprawy, które śledczy trzymają w tajemnicy

Od lat prowadzone jest śledztwo w sprawie jednego z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych w Polsce zaginięć. 19-letnia wówczas Iwona Wieczorek przepadła bez wieści w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Od tego czasu przeprowadzonych zostało wiele działań zmierzających do rozpracowania tej zagadki. Prokuratura nie ujawnia, ile pieniędzy wydano, by dojść do prawdy.