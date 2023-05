Poszukiwali rozbitego śmigłowca. Okazało się, że to głupi żart

- Policjanci ustalili numer telefonu, z którego wykonano połączenie. Gdy policjanci dotrą do właściciela, przesłuchają go, ustalą okoliczności i będą dalej wykonywane czynności. Zgodnie z kodeksem za wszczęcie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast wobec nieletnich za czyny karalne przewidziano środki w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Kosztami są obciążani rodzice - poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski.