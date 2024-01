Posypią się mandaty. Kierowca mercedesa i rowerzysta nagrani na przejeździe kolejowym

Nieodpowiedzialne zachowanie na przejeździe kolejowym może zakończyć się tragedią. PKP udostępniło nagranie z kamer monitoringu w Nowym Targu (woj. małopolskie), na którym widać, jak niektórzy mają za nic swoje bezpieczeństwo. Najpierw przy czerwonym świetle i zamykających się już rogatkach przejechał rowerzysta. Chwilę później to samo zrobił kierowca mercedesa, podczas gdy pojazd z naprzeciwka już dawno się zatrzymał. Niewiele też brakowało, by szlaban zamknął się przed szybkim przejazdem osobówki przez tory. PKP opublikowało te nagranie ku przestrodze, apelując, że takie zachowania są "skrajnie nieodpowiedzialne", a do tego lekceważenie przepisów i zasad bezpieczeństwa, to po prostu "prowokowanie śmierci". Uczestnikom ruchu, którzy nie stosują się do zakazu jazdy na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym grozi mandat 2 tys. zł.