Postrzelił kotkę z wiatrówki. Szuka go policja

Kotka czołgała się w kierunku domu

TVN24 skontaktował się z Dominiką Krężel, właścicielką kotki Juli, która została postrzelona. Jak wspomina, Julę dostali jako dodatek do zakupionego mieszkania. - Poprzednia właścicielka nie chciała kotki zmuszać do wyprowadzki, a my zgodziliśmy się na to, by została - opowiada kobieta. Kobieta zorientowała się, że z kotką jest coś nie tak, gdy wyszła z psem na spacer.