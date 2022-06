Afrykańskie ciepło w Polsce. Zaskakująca zmiana pogody

Najdotkliwiej podmuch afrykańskiego ciepła odczują mieszkańcy Lubuskiego, gdzie w niedzielę temperatura dobije do 28-30 stopni. Podane wartości to oczywiście temperatura w cieniu, zatem w słońcu, którego będzie pod dostatkiem oraz przy słabym, wyżowym wietrze, temperatura odczuwalna będzie znacznie wyższa i na wschodzie zbliży się do 30 stopni, a na zachodzie spokojnie ją przekroczy.