Gdzie jest burza? Prognoza dla Polski. Synoptycy ostrzegają

Pogoda. Będzie ciepło

Przez cały tydzień z kierunków zachodnich docierać do nas będzie ciepłe i wilgotne powietrze znad Zatoki Biskajskiej i środkowego Atlantyku. Do soboty włącznie notować będziemy od 20 do 25 stopni, z tym że na wschodzie temperatura dobijać będzie do 27-28 stopni. Oczywiście chłodniej będzie na obszarach, gdzie popada, bo deszcz schładzając atmosferę, sprawi, że temperatura spadnie nawet poniżej 20. kreski.