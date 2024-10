Posłowie pójdą do wojska? MON o możliwych zmianach w prawie

Ministerstwo Obrony Narodowej sprawdza, czy możliwe są zmiany w prawie, które pozwolą posłom wstępować w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomysł ten ma poparcie przy Wiejskiej. - Jeśli tylko obowiązki by na to pozwoliły chętnie wstąpiłbym do jednostki WOT - mówi w rozmowie z "Super Expressem" wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.