Posłowie KO w PiS? Minister mówi o kilkunastu osobach

Zjednoczona Prawica w najbliższym czasie może zwiększyć szeregi o kilku posłów - taką zapowiedź złożył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister Waldemar Buda. Polityk zaznaczył, że wśród nowych parlamentarzystów mogą pojawić się także osoby z Koalicji Obywatelskiej. - Jest niewielka grupa osób, która zawiodła się na Platformie, będąc w niej. My też bardzo selektywnie podchodzimy do tych osób, ale niewielka grupa takich posłów, która mogłaby odnaleźć się w Zjednoczonej Prawicy, jest - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jak mówił polityk PiS, odejścia posłów z Platformy Obywatelskiej na rzecz innych partii "są w zasadzie pewne". - Zarówno do Szymona Hołowni, jak i do Lewicy, ale też do Zjednoczonej Prawicy. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie się uszczuplał - zaznaczył Buda i dodał, że jest to kwestia kilkunastu osób, a sam proces ma zająć okres dwóch miesięcy.

