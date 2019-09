Posłowie geje i posłanki lesbijki będą musieli się ujawnić. Nieoczekiwany skutek ustawy o jawności majątków

Nie tylko żony i mężowie polityków mieliby ujawniać swoje majątki, ale także osoby pozostające z nimi "we wspólnym pożyciu". Według ekspertów taka regulacja to duża ingerencja w prywatność. Bo w oświadczeniach musiałyby się pojawić dane o kochankach czy partnerach w stałym związku homoseksualnym.

Również partnerzy polityków, pozostający w związkach nieformalnych, mają ujawniać swoje majątki. O takiej poprawce do ustawy o jawności majątków polityków pisze dziś "Dziennik Gazeta Prawna". Przepisami zajmował się ostatnio Senat.

Autorzy poprawki postawili iść na całość. Jak ujawniać, to wszystko, czyli również majątki osób pozostających z politykami "we wspólnym pożyciu". Definicja opisuje taką osobę w ten sposób: pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe).

Kto kocha, ten się nie wstydzi

- Oświadczenie majątkowe według proponowanych przepisów ujawniłoby partnerów polityków wraz z ich majątkami. Rozumiem dążenie autorów poprawki do pełnej jawności życia publicznego, ale taka regulacja idzie zbyt daleko w sferę prywatną. W przypadkach związków par homoseksualnych mogłoby dojść do wielu niezamierzonych coming outów osób żyjących w nieformalnych związkach partnerskich - mówi mec. Anna Mazurczak z kancelarii prawnej Knut Mazurczak, specjalizującej się w ochronie praw osób LGBT.

Lustracja majątkowa, a faktycznie łóżkowa

Tyle że Biedroń i Śmieszek są już powszechnie znaną parą. Przecież w Sejmie są politycy podający się za kawalerów czy panny. Są też osoby po rozpadzie małżeństwa, żyją z nowym partnerem, już w nieformalnym związku. Ci partnerzy do tej pory byli poza zainteresowaniem mediów. Oświadczenia majątkowe stałyby się żyłą złota dla portali plotkarskich.

- Popieram jawność w sprawach majątkowych, ale tutaj pomysły idą chyba za daleko. A jak jakiś polityk czy polityczka są kochliwi i mają trzy związki w ciągu roku? Kogo wpiszą do oświadczenia? - komentuje Krzysztof Śmieszek, kandydat do Sejmu partii Wiosna.

- Tak na poważnie, to obawiam się, że jest tutaj kręcony bat na przeciwników politycznych. Może chodzi, o to aby służby miały pretekst do wzięcia pod lupę partnerów polityków. Potem sąd będzie rozstrzygał, kto z kim pozostaje w faktycznym związku i relacjach. Przy okazji pojawią się próby kompromitowania osób, które nie żyją w takim modelu rodziny, o którym wspominał Jarosław Kaczyński - dodaje polityk Wiosny.