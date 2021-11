Posłanka zakpiła z Kaczyńskiego. "Udał się na wewnętrzną emigrację"

Kryzys na granicy z Białorusią trwa, tymczasem opozycja dopytuje się o to, co dzieje się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który pełni też rolę wicepremiera ds. bezpieczeństwa. - Znikł. Udał się na wewnętrzną emigrację - stwierdziła w programie "Newsroom" WP Katarzyna Lubnauer z KO. - Ja nie wiem w ogóle, za co on bierze pieniądze. Chciałabym kiedyś odkryć tę tajemnicę, co robi Jarosław Kaczyński jako wicepremier ds. bezpieczeństwa - dodała posłanka. Jak zaznaczyła Lubnauer, w jej opinii prezes PiS znika w trudnych dla Polski sytuacjach. - Jedną z nich jest pandemia. Polacy masowo umierają, nie uzyskują pomocy. Mieliśmy bardzo gorącą sytuację na granicy polsko-białoruskiej (…), a Jarosław Kaczyński znikł - wyliczała posłanka. - Mam wrażenie, że on czeka, aż sprawy się same rozwiążą - podkreśliła Katarzyna Lubnauer.