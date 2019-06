Posłanka Sobecka interweniuje ws. marszu LGBT w Częstochowie. "To prowokacja"

Tego samego dnia w Częstochowie odbędzie się Marsz Równości i XX Ogólnopolska Dziecięca Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja. Posłanka PiS Anna Sobecka chce, aby interweniował rzecznik praw dziecka.

"W mojej ocenie zarówno czas, jak i miejsce tej manifestacji są nieprzypadkowe i noszą znamiona zaplanowanej prowokacji” - napisała Anna Sobecka w piśmie do rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka.

Drugi już Marsz Równości w Częstochowie ma się odbyć 16 czerwca o godz. 14.00 pod Jasną Górą. W tym samym czasie będzie w tym miejscu pielgrzymka dziecięca Radia Maryja. Jak podaje Sobecka, weźmie w niej udział od kilku do kilkunastu tysięcy osób, a w programie uroczystości jest festyn i msza - informuje torun.wyborcza.pl.

Posłanka zwraca się do rzecznika praw dziecka "o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do ochrony dzieci w tym szczególnym dla nich dniu”.

To już kolejna interwencja posłanki z Torunia. W kwietniu tego roku Anna Sobecka napisała do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego list z prośbą o wydanie zakazu zgromadzenia związanego z urodzinami ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Rok wcześniej przeciwnicy rozgłośni zorganizowali tam "Chryję pod Radiem Maryja". Posłanka nic nie wskórała. Co prawda wojewoda zakazał manifestacji, ale sąd uchylił tę decyzję.