"Chryja pod Radiem Maryja". Wojewoda blokuje pikietę

Zakaz manifestacji dostały feministki organizujące pikietę pt. "Chryja pod Radiem Maryja 2". Wojewoda zablokował wydarzenie, bo inne zgromadzenie postanowili w tym miejscu zgłosić studenci uczelni ojca Rydzyka.

Feministki walczą w sądzie

Feministki mają czas do niedzieli do 21:50, by odwołać się do sądu od decyzji wojewody. - Nawet jeśli nam się nie uda, to będziemy szukać prawnej możliwości, żeby legalnie zorganizować "Chryję" - zapowiada w rozmowie z Onetem Agata Chyżewska-Pawlikowska z Toruńskiego Strajku Kobiet.