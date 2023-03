Posłanka PO o PiS: kradną i szczują, a podpierają się Janem Pawłem II

Sejm przyjął uchwałę w obronie Jana Pawła II. - Jakaś część ludzi się tym interesuje, ale myślę, że większość Polek i Polaków interesuje się tym, co włożyć do garnka, czy będzie miało za co zrobić zakupy oraz tym, czy więcej pieniędzy dostają opiekunowie osób niepełnosprawnych czy koledzy z PiS. Nie mam co do tego wątpliwości (że PiS wykorzysta Jana Pawła II w kampanii - red.). Oni (PiS- red.) kradną i szczują na potęgę, a potem podpierają się Janem Pawłem II - komentowała w programie "Tłit" posłanka PO Agnieszka Pomaska. - Trudno sobie wyobrazić coś bardziej żenującego. Robią nagonkę na polityków PO i wymyślają historie, że bronimy pedofili, a nie potrafią oddzielić kwestii pedofilii w Kościele od zasług Jana Pawła II, które są niewątpliwe jeśli chodzi o wolność i demokrację. My co do tego nie mamy wątpliwości - dodała.