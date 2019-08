Posłanka PO: Chciałam zabić siebie i moje dziecko

Jagna Marczułajtis-Walczak opowiedziała o chorobie swojego syna i depresji, jaką w związku z tym przeszła. - Patrzyłam tylko z jakiego mostu gdzieś zjechać, albo jak to zrobić, żeby się zabić - przyznaje w rozmowie z "Super Expressem".

Marczułajtis: Dziś nasz syn daje nam dużo miłości

Posłanka przyznaje, że bardzo długo nie mogła pogodzić się ze świadomością, że jej dziecko jet chore. - Całą zimę jeździłam z dzieckiem od lekarza do lekarza. Jeżdżąc patrzyłam tylko z jakiego mostu zjechać, albo jak to zrobić żeby się zabić razem z tym dzieckiem, żeby po prostu już nie cierpiał on i ja… - zdradza. Marczułajtis przyznaje, że czuła się bezsilna. Jedyne co powstrzymywało ją przed dramatycznym krokiem to fakt, że próba samobójcza mogła się nie udać i sytuacja tylko się pogorszy. - Tylko dlatego tego nie zrobiłam – wspomina.