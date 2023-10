Posłanka Lewicy obiecuje nowe zasady dla imigrantów w Polsce

- Panowie z PiS zamykają oczy na fakt, że migracje są zjawiskiem, które znamy od stuleci. W latach 90. przyjęliśmy bardzo dużo Czeczenów i Czeczenek, którzy uciekali przed wojną w swoim kraju. Migracje były, są i będą - podkreśliła posłanka. - Albo będziemy mieć w Europie politykę migracyjną, która będzie z jednej strony humanitarna, a z drugiej strony ujmie to zjawisko w jakieś karby kontroli, będziemy wiedzieć, jak to wygląda i pracować nad tym, żeby nie było takiej sytuacji, jak we Francji, gdzie to nie migranci, ale ich dzieci i wnukowie czują się wyrzuceni poza nawias i powoduje to różne napięcia społeczne - powiedziała Daria Gosek-Popiołek.