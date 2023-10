Jarosław Kaczyński odesłany na koniec kolejki. "Myślał, że się wepcha"

Wybory parlamentarne za nami, ale atmosfera z nimi związana w dalszym ciągu jest podgrzewana - tym bardziej, że Polacy jak nigdy tłumnie ruszyli do urn, a gigantyczna frekwencja zaskoczyła analityków. W wielu miastach zaczęło nawet brakować kart w lokalach wyborczych, a we Wrocławiu ludzie stali w kolejce do późnych godzin nocnych.