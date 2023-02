Posłanka KO o pomyśle ministra: podoba mi się

Minister sportu Kamik Bortniczuk chce zakazać sprzedaży napojów energetycznych młodzieży do 18. roku życia. Minister chce również zakazać reklamy takich napojów. - Nie mam wątpliwości, że energetyki są w Polsce nadużywane, a młodzież nie zdaje sobie sprawy z ich szkodliwości. Uważam, że to powinno być elementem edukacji zdrowotnej. To rozwiązanie w jakiś sposób mi się podoba, bo uważam, że coś trzeba w tej sprawie zrobić. Pytanie, czy to powinna być bardziej edukacja czy zakaz. To jest ciekawe, bo poprzedni rząd wprowadzał ograniczenia związane z ograniczeniem słodyczy w sklepikach szkolnych. Mam wrażenie, że ten rząd szedł do władzy z hasłem, że o wszystkim decydują rodzice - komentowała w programie "Tłit" posłanka Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. - Mi się to podoba. Na razie to propozycja rzucona na konferencji prasowej, zobaczymy, co pójdzie za tym. Na pewno zastanowiłabym się mocno nad reklamami - dodała.