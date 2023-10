Posłanka KO: kardynalny grzech PiS

W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością od wieku, w którym niepełnosprawność powstała, różnicuje te osoby i jest niezgodne z konstytucją. Kiedy można spodziewać się realizacji wyroku jeżeli opozycja przejmie władzę? - Ten wyrok w kontekście nowego świadczenia wspierającego jest już nieaktualny. Ono odpowiada na ten wyrok, ale w innej formie. Gdy rządziliśmy jako PO-PSL wprowadziliśmy świadczenie pielęgnacyjne w wysokości minimalnego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci nie mają żadnego źródła utrzymania. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mają rentę socjalną. To był pierwszy krok. O drugim kroku mówi ten wyrok. W 2015 r. przygotowaliśmy projekt ustawy i zostawiliśmy w projekcie budżetu projekt na realizację. PiS nie zrealizował tego 8 lat. To świadczenie, które wchodzi 1 stycznia, wprowadza nowy system, ale kardynalnym grzechem PiS jest to, że nie wprowadził jednolitego systemu orzecznictwa - komentowała w "Debacie politycznej" WP Marzena Okła-Drewnowicz z KO. - Idę do wyborów z hasłem "wszyscy jesteśmy równoważni". Miejsc, w których dzieli się niejednorodną grupę, jaką są osoby z niepełnosprawnościami, jest więcej. Ten wyrok trzeba wykonać. To kwestia godności - komentował Łukasz Krasoń z Polski 2050 i Trzeciej Drogi.

