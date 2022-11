Posłanka i dramatyczne wyznanie. Oskarża o molestowanie ważnego działacza

Kotula podkreślała, że obecny prezes Polskie Związku Tenisowego czuje się bezkarny. - On mówi, kto będzie, a kto nie będzie robił kariery w tenisie. On się zupełnie nie zmienił - tłumaczyła. I zachęcała do zgłaszania się do niej osób, które doświadczały podobnych krzywd. - Ja się dziś nie boję. Mam moralny obowiązek być głosem tych, którzy byli zastraszani, którzy nie mają odwagi - mówiła.