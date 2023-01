Poseł PSL: to był pierwszy krok PiS do przegranej

Prof. Jarosław Flis ocenił w wywiadzie dla WP, że większa liczba lokali wyborczych w niektórych regionach może nie być dobrym rozwiązaniem dla PiS. - Nie martwię się partią rządzącą. Zwracam uwagę, że złą rzeczą jest, kiedy partia rządząca przygotowuje kodeks wyborczy pod rzekomo swoje potrzeby. Na ogół ci, którzy grzebali w ordynacji przed wyborami te wybory przegrywali. W 2006 r. to był pierwszy krok do przegranej PiS w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Proces liczenia głosów będzie dłuższy, a co z tego będzie wynikało, to nie wiemy. Pierwsze wybory, które były oskarżane o sfałszowanie, czyli te z 2014 r., były zaskarżane przez PiS w Parlamencie Europejskim. PiS miał wszelkie instrumenty do sprawdzenia tego przez osiem lat. Nikogo w żadnej sprawie nie oskarżono. Po co takie insynuacje? My jako PSL jesteśmy gotowi do wyborów zarówno samodzielnie jak i w innych konfiguracjach - mówił w programie "Tłit" Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.