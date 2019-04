Poseł PO o Mateuszu Morawieckim. "Jest premierem skompromitowanym"

Rafał Grupiński uważa, że Mateusz Morawiecki nie powinien pełnić funkcji Prezesa Rady Ministrów. Poseł PO wypomniał premierowi m.in. niedawne słowa o polskich sędziach, kontrowersyjne wypowiedzi ministrów czy brak reakcji na wydarzenia w Pruchniku.

- Nie może obejść się bez komentarza do tego, co dzieje się w ostatnim czasie obok tak ważnego strajku nauczycieli, wobec wielu innych wyzwań i problemów, którymi dzisiaj żyjemy. Nie może jednak ujść bez uwagi i komentarza to, co dzieje się z językiem polskiej polityki w jej samym centrum - mówił na briefingu w Sejmie Rafał Grupiński.