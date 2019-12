Jak zrobię Na szczęście sygnały są do I to jest taki zawodnik ten nasz prezes nie chciał mówić o konkurencji źle ale wie pan Schetyna Biegał Ale chciałbym tej kampanii wyborczej Są dwa typy I Grzegorza schetyny To jest jedyna to jest taki który krzyczy Telefon Nie inaczej tylko mówi ING Ja nie jestem przecież wazeliniarz Ani Lorak i odszedłem kiedyś pis-u naprawdę co mi się nie podobało Miałem Ale panie Arturze sprawiedliwą cena jest Że Kaczyński te zawody Twardy i w tym niepodobne Jestem kolanem w kampanii jeździł przezbór jest I myślę że już nie chodzi o to oparcie o tą całą wojnę polsko pochodzi Uczciwa ocena Myślę że jest dobrym przykładem Że pomimo tych wiosen Bo ja i też nie młodziak 64 lat Ale