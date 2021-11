Poseł PiS o wydarzeniach na Marszu Niepodległości: To margines

Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS i były kandydat tej partii na RPO, wypowiedział się na temat obchodów Święta Niepodległości. Polityk unikał komentarza do słów Roberta Winnickiego, który na Marszu Niepodległości mówił o konieczności używania przez wojsko broni na granicy polsko-białoruskiej. - Nie podoba mi się sprowadzanie Święta Niepodległości do wydarzeń, które są na marginesie; wybijanie ich na pierwszy plan. Powinniśmy świętować niepodległość - komentował gość programu "Tłit". Wróblewski odniósł się za to do słów polityka Konfederacji dotyczących Unii Europejskiej. Jak zaznaczył poseł PiS, "Unia powinna być związkiem równorzędnych państw". - Nikt nie powinien być źle traktowany. Nie powinno być tak, że UE szuka pretekstów, jak Rafał Trzaskowski, próbujący zatrzymać marsz - dodał polityk.