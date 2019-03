Poseł Piotr O. został zawieszony w prawach członka PiS

Beata Mazurek poinformowała, że poseł PiS Piotr O., który usłyszał zarzuty, został zawieszony w prawach członka partii. Taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński.

– Te informacje to stek bzdur. Nie kupiłem prawa jazdy – twierdził wtedy Piotr O. Mimo to prokurator generalny Zbigniew Ziobro podpisał wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.