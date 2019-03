Afera w Biłgoraju. Poseł PiS usłyszał zarzuty

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr O. usłyszał zarzuty. Prokuratura na razie nie zdradza szczegółów śledztwa, nie wiadomo, czy polityk przyznał się do winy.

- Piotr O. stawił się na przesłuchanie i usłyszał kilka zarzutów – wyjaśnia prokurator Piotr Marko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim". Dodaje, że na obecnym etapie postępowania śledczy nie ujawnią, ile to zarzutów, ani czego dokładnie dotyczą. Nie wiadomo również, czy Piotr O. przyznał się do winy, ani czy składał jakiekolwiek wyjaśnienia.

Sprawa dotyczy afery w Biłgoraju sprzed kilku lat. W starostwie działała grupa przestępcza pod przewodnictwem Krzysztofa L. z Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Urzędnicy handlowali dokumentami. Za załatwienie prawa jazdy brali od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Policja rozbiła gang w 2015 r.

– Te informacje to stek bzdur. Nie kupiłem prawa jazdy – mówił wówczas dziennikarzom Piotr O., wypierając się stawianym zarzutom. Jednak śledczy zdecydowali się powołać biegłych grafologów, którzy zbadali podpisy widniejące na protokołach z egzaminu posła. Wszystko wskazuje na to, ze zarzuty są poważne - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podpisał wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Piotra O. do odpowiedzialności karnej.