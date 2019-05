Poseł Krzysztof Truskolaski zareagował na hejt. Internauta dostał wyrok

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zapadł wyrok sprawie 32-letniego Tomasza T. Mężczyzna w internecie w wulgarny sposób groził podlaskiemu posłowi Krzysztofowi Truskolaskiemu z klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska.

Chodziło o groźby, jakie zamieścił skazany w mediach społecznościowych w październiku ubiegłego roku, po konferencji prasowej posła Krzysztofa Truskolaskiego. Ówczesny poseł Nowoczesnej poparł wtedy rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wzywającą pięć krajów, w tym Polskę, do podjęcia działań w kierunku przywrócenia rządów prawa.

Tomasz T. napisał wówczas do posła w prywatnej wiadomości na Facebooku : "Będziesz kur... wisiał za podpier... własnego kraju już niedługo. Zobaczysz".

"Bezpodstawna agresja"

- Krytyka działalności osób publicznych ma pewne granice. Może być dobitna, ostra, ale tylko wtedy, kiedy jest rzeczowa, podjęta w celu ochrony społecznie uzasadnionego interesu. Prawo do krytyki nie może być niewykorzystywane w taki sposób, żeby naruszało dobre imię i cześć krytykowanego. Nie sposób mówić o ochronie prawa do krytyki, gdy proporcje nie zostały zachowane, a krytyka przybiera formę bezpodstawnej agresji, niszcząc standardy w debacie publicznej - powiedziała sędzia Alina Dryl, uzasadniając orzeczenie.

Tomasza T. nie było w czwartek w sądzie. Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, ale teraz pracuje w Holandii. Prokuraturze tłumaczył się w czasie śledztwa, że "nie miał zamiaru zrealizować tego, co napisał, a jedynie dać Truskolaskiemu do zrozumienia, co kiedyś robili z takimi osobami, że kiedyś zdrajców wieszano".