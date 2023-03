9-latka uciekła porywaczowi. Są nowe szczegóły

We wtorek radny osiedla Bukowo ze Szczecina podał, że do uprowadzenia doszło we wtorek około 16 na ulicy Światowida. Łukasz Nowak napisał w mediach społecznościowych, że "podejrzany wywiózł dziecko w okolice ulic Zagórskiego i Ogrodniczej. Na szczęście dziecku udało się uciec". Policja potwierdzała wówczas, że zajmuje się sprawą.