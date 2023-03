Wyrok dla zabójcy Adamowicza. Rodzina zabrała głos

- Każdy z nas tę żałobę przeżywał i czas na to, by próbować ją zamknąć. Padło pytanie o to do rodziny, czy to etap zamykania. Mam nadzieję, że społecznie uda nam się zamknąć tę żałobę. Ten wyrok jest etapem. Na pewno pomaga, ale czekamy na to, co będzie działo się dalej. Ja nazwałem to zdarzenie zetknięciem czystego dobra z czystym złem. Gdy mamy serca otwarte na dobro, nie jesteśmy gotowi na takie zło. Nie zasypiam spokojnie, gdy przypominają mi się te chwile. Będzie na pewno łatwiej mojej całej rodzinie. Najtrudniejszy był pierwszy moment, gdy stanąłem z zabójcą twarzą w twarz. To było uwalniające i ułatwiające poukładania wszystkiego w głowie. Nie byłem pewien, że wystąpię tu jako oskarżyciel posiłkowy, mimo że nie boję się wystąpień publicznych - dodał.