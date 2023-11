Poruszenie we Włoszech. Zaskakujące odkrycie na dnie morza

Skarb z IV wieku odnaleziony na dnie Morza Śródziemnego. W pobliżu Sardynii nurek amator eksplorował dno, aż nagle natknął się na metalowe przedmioty, lekko wystające z piasku. Po zbliżeniu się do nich wiedział, że jego znalezisko może mieć wielką wartość, dlatego powiadomił o wszystkim płetwonurków ze specjalnej komórki do spraw nadzoru nad zabytkami archeologii, a na miejsce przypłynęli też karabinierzy z oddziału ochrony dziedzictwa kultury. Zespół płetwonurków wydobył z piasku ogromne ilości monet z brązu z pierwszych stuleci Cesarstwa Rzymskiego i amfory pochodzące z Afryki. Włoskie Ministerstwo Kultury udostępniło nagranie z akcji wydobywania niezwykłego skarbu. Widać na nim dobrze zachowane monety pokryte piaskiem, a także trzech mężczyzn uczestniczących w akcji poszukiwawczej. Każda znaleziona moneta automatycznie lądowała do specjalnego pudła. Ministerstwo Kultury przyznało, że odnaleziony skarb z dna obok o brzegów Arzacheny w prowincji Sassari jest jednym z najważniejszych znalezisk numizmatycznych w historii kraju, a monety wykonane z brązu wybito w okresie między 324 a 340 rokiem.