Poruszenie po deklaracji dowódcy Azowa. Zwrócili uwagę na reakcję Budanowa

- Jestem głęboko przekonany, że armia to zespołowy wysiłek i od dzisiaj razem z wami kontynuujemy walkę, na pewno będziemy mieć swój głos w bitwie - powiedział Denys Prokopenko, którego cytuje agencja Ukrinform. - Najważniejsze dzisiaj jest to, że armia ukraińska przejęła inicjatywę strategiczną na froncie i każdego dnia posuwamy się do przodu, niszcząc wroga, wyzwalając tymczasowo okupowane terytoria, i jestem pewien, że zrobimy wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby przyspieszyć ten proces, aby wojna doszła do logicznego zakończenia - dodał.