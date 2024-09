Poruszenie na Westerplatte. Odkryto ludzkie szczątki i artefakty

Archeolodzy odkryli w rejonie stanowiska polskiej armaty na Westerplatte zbiorową mogiłę. Muzeum II Wojny Światowej poinformowało o odkryciu i udostępniło zdjęcia z wykopalisk. Widać na nich m.in. ujawnione grzebień, but, zegarek, a także ludzkie szczątki. Jak przekazało muzeum, natrafiono tam na trzy szkielety ludzkie. Celem wykopalisk było ustalenie dokładnej lokalizacji polskiego stanowiska armaty wz. 1902 kalibru 76,2 mm, ale niespodziewanie natknięto się najprawdopodobniej na ofiary egzekucji w okolicy stanowiska polowej armaty zwanej Putiłówką. Ujawnione szczątki należą do mężczyzn w wieku pomiędzy 25 a 55 lat, którzy prawdopodobnie byli Polakami - więźniami niemieckiego obozu dla tzw. jeńców cywilnych. "Szczątki leżały w układzie anatomicznym, na brzuchu, twarzami do ziemi. Zachowały się pozostałości ubrań: skórzane, cywilne półbuty, resztki spodni (z mankietem na jednej z nogawek, podobnym do tych przy spodniach garniturowych). Przy dwóch szkieletach widoczne były resztki szelek podtrzymujących spodnie, a przy trzecim – skórzany pasek. Obok ciał znajdowały się także odłamki pocisków artyleryjskich" - przekazało muzeum w oświadczeniu. Badacze chcą teraz ustalić tożsamość ofiar i zapewnić im godny pochówek. Prace w tym miejscu będą kontynuowane, ponieważ jak twierdzi Muzeum II Wojny Światowej, być może pod odnalezionymi szczątkami znajdują się kolejne.