Poruszające słowa wdowy po Janie Lityńskim. Elżbieta Bogucka wraca do tragicznego dnia

Jan Lityński utonął w rzece Narwi w okolicach Pułtuska 21 lutego, kiedy próbował ratować psa. Właśnie do tych dramatycznych chwil wraca w rozmowie z "Faktem" Elżbieta Bogucka-Lityńska. Wyjaśnia, że tragedia wydarzyła się na rozlewisku rzeki po roztopach.

- Byliśmy tam wiele razy i nawet w najgorszych snach nie przypuszczaliśmy, że może tam być głęboko. Wpadł do wody i na moich oczach utonął. Zdjęłam kurtkę i pobiegłam go ratować, też wpadłam do wody - wspomina wdowa po Janie Lityńskim.