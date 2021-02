Jan Lityński nie żyje. Odnaleziono ciało

Informację potwierdziła również straż pożarna. - Ciało odnalazła w sobotę grupa specjalna płetwonurków RP. Znajdowało się 200 metrów od miejsca, w którym miał wpaść do wody. Było w trudno dostępnym miejscu na głębokości 5 metrów - powiedział portalowi tvp.info mł. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP.

Poszukiwania Jana Lityńskiego trwały sześć dni

Jan Lityński utonął, ratując swojego psa, który wpadł do Narwi podczas spaceru. Do tragedii doszło w niedzielę 21 lutego w okolicy Pułtuska. Byłego działacza "Solidarności" próbowała ratować jego żona, która była świadkiem tego zdarzenia , ale niestety nie udało się wyciągnąć Lityńskiego na brzeg.

Kim był Jan Lityński?

Jan Lityński to były poseł i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego miał 75 lat. Urodził się 18 stycznia 1946 roku w Warszawie. Zmarł 21 lutego 2021 roku, gdy ratował swojego psa w rzece Narwi.

W latach 1996-1967 należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Do 1968 roku był studentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku był także jednym z organizatorów i uczestników studenckich wystąpień w trakcie wydarzeń marcowych.

Skazany został za to na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Został przedterminowo zwolniony w 1969 roku. Wtedy też pracował jako robotnik. Następnie był programistą komputerowym.

Od 1989 roku do 2001 roku Lityński był posłem na Sejm X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 polityk wstąpił do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. W kadencji I i II startował z listy Unii Demokratycznej, a w II z listy Unii Wolności.

Jan Lityński był także jednym z członków komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku. W tym samym roku został on jego doradcą do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Funkcję tę pełnił do 2015 roku.