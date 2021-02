Jan Lityński nie żyje. Były prezydent Bronisław Komorowski wspomina przyjaciela

- Dla mnie to przyjaciel rewolucjonista. Poznaliśmy się w latach 70. w celi więziennej - wspominał Komorowski. - Kochał ludzi, zwierzęta i życie. Miał umiejętność cieszenia się życiem. Świetnie gotował. Miał wielu znajomych w kręgach artystycznych - mówił były prezydent.

Bronisław Komorowski wspominał też wspólną podróż z Janem Lityńskim na Ukrainę. - To były niezapomniane rozmowy - powiedział Komorowski.

Nie żyje Jan Lityński. Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego miał 75 lat. W marcu 1968 roku był on jednym z organizatorów i uczestników studenckich wystąpień. Został za to skazany za to na 2,5 roku więzienia.