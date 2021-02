Jan Lityński nie żyje. Były działacz "Solidarności" utopił się, ratując psa

Jan Lityński w latach 1996-1967 należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Do 1968 roku był studentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku był także jednym z organizatorów i uczestników studenckich wystąpień w trakcie wydarzeń marcowych.

Skazany został za to na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Przedterminowo go zwolniono w 1969 roku. Wtedy też pracował jako robotnik. Potem był programistą komputerowym.

Nie żyje Jan Lityński. Życiorys polityka

Od 1989 roku do 2001 roku Lityński był posłem na Sejm X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 polityk wstąpił do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. W kadencji I i II startował z listy Unii Demokratycznej, a w II z listy Unii Wolności.

Jan Lityński był także jednym z członków komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku. W tym samym roku został on jego doradcą do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Funkcję tę pełnił do 2015 roku.