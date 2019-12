Poruszające słowa Magdaleny Adamowicz. "Przed nami trudny czas"

Magdalena Adamowicz opublikowała zdjęcie z tragicznie zmarłym mężem i rodziną. Przyznaje, że przed jej bliskimi trudny czas pierwszych świąt bez Pawła Adamowicza.

"Kochani, to już 11 miesięcy bez Pawła. Przed naszą rodziną trudny czas pierwszych świąt bez niego. Bardzo dziękuję za życzliwość, dobre słowo, uśmiech, z którymi spotykam się na co dzień" – napisała Magdalena Adamowicz.

Europosłanka dodaje, że w styczniu minie rok od tragicznych wydarzeń, w wyniku których zmarł jej mąż. "Chciałabym, abyśmy byli wszyscy razem. Paweł zawsze mówił, że Gdańsk to miasto wolności i solidarności. To właśnie solidarność od lat buduje naszą gdańską wspólnotę. Proszę Was bądźmy tam po raz kolejny. Wszyscy. Dla Pawła!" – podkreśliła Magdalena Adamowicz.