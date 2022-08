Poruszające nagranie. 11 niezidentyfikowanych ciał pochowanych w Buczy

W obecności tylko grabarzy i księdza ciała 2 kobiet i 9 mężczyzn pochowano w Buczy. W masowym grobie niedaleko kościoła św. Andrzeja Apostoła w Buczy odkryto dziesięć ciał zaraz po wycofaniu się wojsk rosyjskich 31 marca. Jedenaste ciało należało do osoby, która została zastrzelona i znaleziona we wsi Chervone 17 km od miasta. Ciała zostały ponumerowane. Numer ten był następnie przyczepiany do krucyfiksu przy każdym grobie. To już drugi masowy pogrzeb nierozpoznanych ciał w Buczy. Pierwszy pochówek miał miejsce 9 sierpnia, kiedy złożono w grobach 15 osób. Według Rady Miejskiej po 33 dniach rosyjskiej okupacji w gminie Bucza znaleziono 458 ciał. Wśród nich było 12 ciał dzieci, w większości zabitych podczas ewakuacji z rodzicami. W masywnym grobie w pobliżu kościoła św. Andrzeja Apostoła znaleziono 116 ciał. Proces identyfikacji rozpoczął się w kwietniu, a ciała zostały rozdzielone między różne kostnice w obwodzie kijowskim. Zgodnie z procedurą, muszą zostać pochowane miesiąc po sekcji zwłok. Jeśli krewni nie przyjdą po ciało, to zalicza się je do kategorii niezidentyfikowanych. Jest jednak nadzieja, że z czasem wszystkie zostaną zidentyfikowane dzięki pobraniu próbek DNA.

Rozwiń