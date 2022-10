Porównanie do ORMO. Chodzi o nowy pomysł Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński mówił na jednym spotkań o możliwości przejęcia sieci sklepów Żabka. Mówił również o zwiększeniu liczby komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach. - Może właśnie w ten sposób chciałby dać to działaczom PiS, którzy tęsknią za takimi dochodami jak elita PiS - stwierdził Piotr Zgorzelski w programie "Tłit". - Jesteśmy przyzwyczajeni do tej narracji. Mnie najbardziej irytuje opowieść o korpusie ochrony wyborów. Dzisiaj partia władzy, która zdemolowała system wyborczy upolityczniając go do bólu, mając większy wpływ niż w innych krajach na cały przebieg procesu wyborczego, tworzy ORMO - stwierdził wicemarszałek Sejmu. - Mężowie zaufania - OK. Mowa o czymś innym poza mężami zaufania i członkami komisji z partii, których nie stygmatyzuję. Ma być stworzony dodatkowy korpus ochrony wyborów, który - jak mówił prezes - ma dawać poczucie bezpieczeństwa biednym przedstawicielom władzy. ORMO gromadziło się wokół Milicji Obywatelskiej. Od ochrony komisji wyborczych jest policja. To przygrywka pod ewentualne przegranie wyborów, by móc mówić, że opozycja je sfałszowała - podsumował.