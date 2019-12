WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze nik + 3 krzysztof kwiatkowskimarian banaśtłit Natalia Durman 53 min. temu Porównali go do Mariana Banasia. Krzysztof Kwiatkowski odpowiada Wicepremier Jacek Sasin porównał aferę Mariana Banasia do sprawy poprzedniego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. - To sytuacje kompletnie... Rozwiń Abyśmy Nie mieli nic do tego gorąc … Rozwiń Transkrypcja: Abyśmy Nie mieli nic do tego gorącego spektaklu jak z Krzysztofem Kwiatkowskim poprzednim Mając zarzuty Trwał Ponad 2 Banaś A nie tak To są C Kompletnie nie porównuj Języki Po pierwsze oczywiście z moich Prokuratura ma wątpliwości zarzut że doszło do nieuprawnionego wpływu Na trzy postępowanie konkursowe Kiedy byłem prezesem nicków z Continuous ze strony i tutaj słyszymy argumenty Argumenty są podnoszone ze strony się Które zlikwidowało Publicznej obsadził o 8500 Wcześniej zwalniając innych ludzi w ogóle bez postępowań Kursowych Jak słyszę z tej strony To proponował Takie osoby że Zrobiła rachunek sumienia mnie w Po drugie W stawie obecnego prezesa niku Fakt Czyli z even Bo to podkreślam Nieprawidłowego oświadczeń Kontakt Prowadzenia kamienicy która jest składnikiem tego Przecław Świat Braku rozliczeń finansowych Jak te dwie sprawy w ogóle można A co do pieczenia nie porównując tak w ogóle uwagi z Tylko samo Jest Kierunki Środowisko premiera Sasina robiło wszystko żeby ta Jak najdłużej nie wiem czy pan pamięta w 2015 r Przedstawia Natychmiast żonę są nieuprawnione co zrobił Skierowałem pismo do marszałka sejmu że mi na tych Uchylić immunitet i żeby ta sprawa Jak najszybciej rozstrzygnięta żeby posłowie także mogli się Co się dzieje PiS wygrywa Przecież w tym czasie wybory i przez 2 Fotka 2 lata nie uchyla mi tego immunitetu a kiedy wreszcie łaskawie spawa zostaje Pomimo że od tego czasu Od tego momentu mija 4 lata To są A to mam Protokół z jawnego posiedzenia sądu mimo że już rok temu wydał postanowienie że prokurator ujawni Materiału dowodowego Czyli nie pocięte A całość podsłuchany Prokurator do tej pory tego postanowienia nie zrobił czyli robi wszystko Żeby ta sprawa trwała jak najdłużej to jest najlepsza wypowiedź powinien zrobić dokładnie to samo powiedzieć weźcie mi nic Niech się toczy za 6 lat być Nie będę podpowiadał prezesowi Banaś o winie co ma zrobić za to oczywiście dostrzegam pewne Bo jeżeli dzisiaj pizzę znowu nie chcę Pewny W tym wypadku chodzi o raport Seba dotyczący analiza oświadczeń To w tym zakresie to jest analogi Sytuacja czyli Przepraszam za określenie mamy Witam W których do której Ktoś ma dostęp ktoś inny nie ma jeszcze Niezależnie od tego jak oceniam jak będą oceniane Prezes Toczy O której dzisiaj dochodzi do nas Dochodzą do nas Przepraszam wpływa się nie chce uczyć Szantażuj Członków rodziny jest oczywiście sytuacja absolutnie niedopuszczalna Bo jeżeli do syna prezesa Ktoś ma To TV Wcześniej powinny Określ A nie że dzisiaj dochodzi do Informacja żołnierz zwalnianych Właśnie w tym momencie bo to oczywiście rodzi podejrzeń Przed chwilą wszyscy w Polsacie mówił że jedna sprawa z drugą nie ma konta Mamy tym zapewnieniem uwierzyć widzę uśmiech na swojej twarzy na moje też Się pojawi