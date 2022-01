Prof. Flisiak o słowach Terleckiego. "Powinno zwyciężyć dobro publiczne"

Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że należy wsłuchiwać się w głosy osób, które wątpią w skuteczność szczepionek przeciwko koronawirusowi. O ocenę tej wypowiedzi poprosiliśmy byłego już członka Rady Medycznej przy premierze prof. Roberta Flisiaka. - Osoba, która ma świadomość o tragedii, o zgonach powinna - zamiast wypowiadać takie słowa - przekonać te osoby wątpiące, a jeżeli nie jest w stanie, to wtedy powinno zwyciężyć dobro publiczne - powiedział. - Chyba do tego są powołani politycy, żeby dbać o dobro publiczne - dodał. Lekarz podkreślił, że to właśnie takie wypowiedzi przyczyniły się do rezygnacji 13 z 17 członków Rady Medycznej. - Jeżeli pan Ryszard Terlecki nie ma wątpliwości co do tego, że szczepionki są skuteczne, to zamiast wypowiadać takie słowa, powinien sam powtarzać w kółko, że szczepionki są skuteczne. Bo jeżeli pojawiają się tego typu głosy wśród członków rządu, wśród wiodących polityków, to utwierdzają tylko te wątpliwości - stwierdził gość programu WP "Newsroom". Prof. Flisiak ocenił również nowe pomysły rządu na walkę z pandemią. Pozytywnie wypowiedział się o skróceniu kwarantanny i podkreślił, że najważniejsze jest położenie dużego nacisku na testowanie Polaków.