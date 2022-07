Porażki na froncie. Gen. Komornicki: Ukraina przegrywa ten etap wojny

Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ocenił w programie "Newsroom" WP, że choć Ukraina wygrywa wojnę propagandową, to na tym etapie przegrywa w działaniach bojowych. - Przegrywa, ale nie przegrała wojny - zaznaczył ekspert. Podkreślił, że Rosjanie wciąż ponoszą straty w ludziach i sprzęcie cztery razy większe od strony ukraińskiej. Wyjaśniając, dlaczego w jego ocenie Ukraina w tym momencie przegrywa, wskazał na utratę 20 proc. terytorium i krytyczne zniszczenie infrastruktury ważnej dla całej gospodarki. - Mamy nowe informacje, że armia ukraińska się wycofuje, choć jest to zaplanowane, ale po odwrocie padnie Łysyczańsk. Dalej jest Bachmut - miasto, przez które przebiega trasa M03, tzw. droga życia. To grozi okrążeniem - mówił gen. Leon Komornicki.

