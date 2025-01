"Po prostu będą ginąć". Gen. Polko ocenia ruch Trumpa ws. Ukrainy

Portal Politico podał, że sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. O tym, co to oznacza dla dalszych losów walczącej Ukrainy, mówił w w programie "Newsroom WP" gen. Roman Polko, były dowódca GROM. - Wstrzymanie tych dostaw brzmi w zasadzie neutralnie, a tak naprawdę oznacza to śmierć wielu wojowników, żołnierzy ukraińskich, którzy z poświęceniem chcą bronić własnej ojczyzny. Bez wsparcia logistycznego Zachodu, bez kontynuacji tego wsparcia, po prostu będą ginąć, bo nie będą mieli czym walczyć - były dowódca GROM ocenił, że zablokowanie środków byłoby "porażką Ukrainy" i "utratą wiarygodności Zachodu".