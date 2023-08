Porażka Putina. Łuna-25 "przestała istnieć"

Łuna-25 to pierwszy od prawie 50 lat statek kosmiczny, który Rosja wystrzeliła na Księżyc. Niepowodzenie misji to policzek dla samego Putina. Jak pisał kilka dni wcześniej Politico, mimo wojny i sankcji Władimir Putin próbował wciągnąć Rosję z powrotem do wyścigu kosmicznego.