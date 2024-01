Porażka PiS. "Więźniów politycznych" nie "kupuje" nawet ich elektorat

Prof. Andrzej Rychard zwracał uwagę w programie "Newsroom WP", że narracja PiS o Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim, jako o "więźniach politycznych", nie przebija się nie tylko do opinii publicznej, ale również nie kupuje jej nawet elektorat tej partii. - Aż 31 proc. elektoratu PiS wskazało (w sondażu United Surveys na temat Wąsika i Kamińskiego – red.), że nie ma w tej sprawie zdania. Czyli blisko jedna trzecia elektoratu PiS nie kupuje tej interpretacji, że wszystkiemu jest winny Tusk. To powinno dawać PiS do myślenia, że to upieranie się przy politycznym charakterze uwiezienia tych dwóch panów, i czynienie z ich bohaterów, niekoniecznie musi podobać się ich elektoratowi - stwierdził ekspert. - Mam wrażenie, że PiS przegapiło nie tylko zmianę w społeczeństwie (...), ale, że przegapia także pewną zmianę we własnym elektoracie. (...) Ten elektorat nie kupuje wszystkiego, co PiS chce sprzedać - podsumował.

