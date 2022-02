Poranna konferencja na Orlenie. "Morawiecki pozazdrościł Tuskowi"

- Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe, żeby zwalczyć tę inflacyjną hydrę, tę inflacyjną huśtawkę. (...) Obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8 proc. I tak jak obiecaliśmy, zrobiliśmy - mówił Mateusz Morawiecki na porannej konferencji prasowej na jednej ze stacji Orlenu. Oprócz premiera pojawił się na niej również prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podkreślił on, że aktualne ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej i przekonywał, że jest to zasługa rządu Mateusza Morawieckiego. Co na to wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak? - Gdy włączyłem rano telewizor, zobaczyłem premiera Morawieckiego z prezesem Obajtkiem, myślałem, że przekazuje mu już premierostwo. Decyzje są spóźnione. Gdyby NBP wcześniej zaczął walczyć z drożyzną, to byśmy nie mieli tej kulminacji drożyzny w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. W ocenie Siemoniaka Morawiecki "pozazdrościł Donaldowi Tuskowi, który też miał o 6:00 rano konferencję u przedsiębiorców".