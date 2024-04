Ponure odkrycie w Gazie. Zajrzeli w ściany i sufit szpitala

- Znaleźliśmy dużo broni i różnych urządzeń komunikacyjnych. Były one ukryte w suficie i ścianach. To karabiny snajperskie, pistolety i bardzo dużo amunicji - przyznał izraelski oficer dowodzący grupą żołnierzy podczas ostatniej akcji w szpitalu Al-Szifa. Izraelczycy wciąż toczą walki w bojownikami Hamasu na terenie Strefy Gazy. Kilka dni temu wojsko przeprowadziło akcję na oddział położniczy w największej placówce w Gazie, szpital Al-Szifa. Agencja AP udostępniła wojskowe materiały Izraela, na których widać mundurowych, przeszukujących placówkę metr po metrze. W pewnym momencie można zauważyć, że jeden z mężczyzn wyciąga z dziury w suficie karabin snajperski. Tymczasem w innym ujęciu widać, jak wyjmowana jest amunicja i pistolety ze ścian szpitala. Na początku konfliktu tysiące cywilów szukało szukało schronienia m.in. w szpitalu Al-Szifa, jednak to właśnie tam od lat Hamas składował broń, amunicje i pieniądze potrzebne do organizowania ataków na Izrael.