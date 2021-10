Ponad połowa Polaków chętna na trzecią dawkę. Wyborcy Konfederacji najmniej

Co piąty respondent nie chce się szczepić

12,8 proc. respondentów stwierdziło, że "raczej nie" chce się zaszczepić trzecią dawką, a zdecydowanie nie zgodziło się 21,5 proc. ankietowanych. 3,3 proc. nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z badania wynika, że zdecydowanie nie chce się szczepić co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta.