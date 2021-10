Unia powinna nam wypłacić środki z Funduszu Odbudowy? Najnowszy sondaż dla WP

- Fundamentalny filar to niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. TSUE w lipcu uznał, że należy dokonać przebudowy Izby Dyscyplinarnej, a sędziowie, którzy zostali bezprawnie zwolnieni, muszą być przywróceni do swoich obowiązków. Oczekujemy, że Polska zastosuje się do tej decyzji - tłumaczyła z kolei szefowa KE Ursula von der Leyen na piątkowej konferencji prasowej.