Pomysły PiS na autostrady. Jednoznaczna ocena posłanki Lewicy

Bezpłatne autostrady proponowane przez PiS to dobry kierunek? Między innymi o tę kwestię pytał posłankę Nowej Lewicy Michał Wróblewski. Anna Maria Żukowska odniosła się w programie "Tłit" do najnowszego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, ale przypomniała, że darmowe autostrady wręcz pogłębią wykluczenie komunikacyjne we wsiach i miejscowościach, oddalonych od tras szybkiego ruchu. Gospodarz programu zasugerował, że może to być propozycja PiS dla "klasy średniej" i próba przyciągnięcia nowych wyborców. Innego zdania była posłanka Lewicy. - Mówimy o autostradach, kiedy wielu Polaków ma daleko do takich dróg. Ludzie bardzo często nie mają jak dojechać do pracy w sąsiedniej miejscowości i to jest temat, o którym należy mówić. Ta propozycja PiS to wyłączanie się z aktywnej roli państwa i potwierdzenie, że w zasadzie nic nie trzeba robić - mówiła Anna Maria Żukowska. - Naprawdę, to wcale nie autostradami większość Polaków dojeżdża codziennie do pracy - dodała posłanka.