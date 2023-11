Pomysł na wybory samorządowe PiS. Głosy niepokoju w partii

- Będzie nam bardzo trudno zachować to, co mamy. Na fali zawsze jest zwycięzca poprzednich wyborów, a wyborcy chętniej podłączają się do wygranych, a nie przegranych - przyznają w PiS. Dla partyjnych działaczy oznacza to utratę wielu posad w regionach, zwłaszcza w instytucjach, o których decydują samorządy.